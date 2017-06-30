 

Гонки крейсерских яхт пройдут в Новосибирской области

 30 июня, 16:21
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Гонки крейсерских яхт пройдут в Новосибирской области
Фото предоставлено Екатериной Кузнецовой

Новый сезон регаты «Парусный Кубок Сибири» стартует 30 июня в 19:00 в селе Завьялово Новосибирской области, первый этап — маршрутные гонки крейсерских яхт, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-секретаря федерации парусного спорта региона Екатерины Кузнецовой.

Первый этап регаты «Открытый Кубок Новосибирской области. Маршрутные гонки крейсерских яхт. Этапная гонка „Завьялово“» начнётся 30 июня. Торжественное открытие спортивных крейсерских гонок состоится в 19:00 по местному времени на территории яхт-клуба «Наука». Старт первого этапа регаты пройдёт 30 июня в 21:00 с пирса ПКО «Звезда».

Дистанция для этой группы: пирс пляжа «Звезда» — устье реки Каракан (промежуточный финиш) — Аванпорт. Протяжённость маршрута составит около 63 морских миль (морская миля — 1 852 метра).

«Особенность этой гонки в том, что она проводится с промежуточным финишем, — уточнила главный судья соревнований Наталья Гурьева. — Яхтсмены на несколько часов остановятся в завьяловской бухте, и у них будет время пообщаться после долгого зимнего перерыва, обменяться мнением о гонке и обсудить тактику прохождения дистанции».

В соревнованиях крейсерских яхт принимают участие три класса: «Четвертьтонник ORC», «Нева» и «ORC Sportboat». Всего ожидается участие 15-20 яхт, говорится в сообщении.

Соревнования по парусному спорту проводятся при поддержке департамента физической культуры и спорта Новосибирской области и Федерации парусного спорта Новосибирской области.

«Парусный Кубок Сибири» проходит с 1999 года и объединяет пять регат.

Напомним, что с 5 по 10 августа 2017 года в Омской области будут проходить международные гонки на танках «Рембат».

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