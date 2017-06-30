Крупный пожар разгорелся в Октябрьском районе Новосибирска

фото со страницы группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пожарные ликвидировали крупный пожар — горели дома в частном секторе в Октябрьском районе Новосибирска, узнал 30 июня корреспондент из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Пожар на улице Чехова разгорелся днём 30 июня, сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 14:57.

По сообщениям очевидцев в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», горело три дома. Один из горевших домов был облицован легковоспламеняющимся сайдингом, кроме того, в одном из домов были установлены газовые баллоны.

Пожар дополнительно осложнялся тем, что дома загорелись в «безводном районе» — ближайший от места возгорания пожарный гидрант находится в 400 метрах. На месте работали семь пожарных автомобилей, из них шесть автоцистерн.

Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание в 16:27. Пострадавших и погибших нет. Примерная площадь возгорания оценивается в 100 квадратных метров.

Напомним, утром 30 июня во дворе дома в Новосибирске сгорел гараж.