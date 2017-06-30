 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть разберётся с поборами в одной из школ города

 30 июня, 15:56
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть разберётся с поборами в одной из школ города
Анатолий Локоть, фото с сайта globallookpress.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подчинённым провести проверку по жалобе родителей учеников школы № 65, которые рассказали о принудительных сборах на ремонт школы, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы мэрии.

По информации родителей, с требованием сброситься на ремонтные работы к ним обратился директор школы. Родители отказались собирать взносы. По словам Анатолия Локтя, в течение недели эту ситуацию должен изучить вице-мэр и глава департамента образования Валерий Шварцкопп.

«Я приму строгие меры, если информация подтвердится, это моя принципиальная позиция. Никаких сборов и поборов быть не должно, у нас достаточно средств, чтобы привести все школы к 1 сентября в надлежащее состояние. Добровольные пожертвования допускаются, но никакого принуждения, обязательных поборов быть не должно, это недопустимо», — цитирует Локтя пресс-служба.

Напомним, ещё в 2014 году министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области занялось темой поборов с родителей школьников и увеличило бюджетное финансирование закупок учебников, запланировав в дальнейшем увеличить и норматив на ремонт школ.

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