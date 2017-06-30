 

Новосибирские власти создали госучреждение для подготовки строительства четвёртого моста

 30 июня, 08:45
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Новосибирские власти создали госучреждение для подготовки строительства четвёртого моста
фото с сайта vseon.com

Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о создании государственного учреждения «Мост», которое займётся подготовкой территории для строительства Центрального новосибирского моста, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы регионального правительства.

ГКУ Новосибирской области «Мост» обеспечит подготовку территории, необходимой для строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской, а также контроль за строительством и дальнейшей эксплуатацией мостового перехода.

В соответствии с документом, полномочиями учредителя ГКУ НСО «Мост» наделены правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений региона, областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Ответственным за проведение мероприятий по созданию государственного казенного учреждения определён минтранс региона.

Ранее мэрия Новосибирска и правительство региона на паритетных условиях создали акционерное общество «Центральный мост». В его задачи входила организация работ по подготовке проектно-сметной документации и содействие в организации проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения проекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, со своей функцией акционерное общество справилось успешно, поскольку проект Центрального новосибирского моста получил одобрение Правительственной комиссии по транспорту. Дальнейшую судьбу общества будут определять его акционеры.

Центральный (четвёртый) мост соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шириной в шесть полос. На левом берегу разместится пункт взимания платы.

Напомним, что в июне 2014 года в Новосибирской области открылся первый в России мост из стеклопластика.

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