Иркутские общественники совместно с властями выпустили справочник для бездомных

Иркутский благотворительный фонд «Оберег» издал «Путеводитель бездомного» с адресами мест, где можно поесть, одеться и получить медицинскую помощь, узнал 30 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Путеводитель бездомного», выпущенный в Иркутске, содержит адреса и телефоны социальных и медицинских учреждений, а также вырезки из карты города с подробными пешими маршрутами до них.

Буклет был издан при поддержке администрации Иркутска, зимой фонд получил на него субсидию, а также на организацию горячего питания на улицах для бездомных. В справочнике содержится основная информация о том, где бездомный человек может переночевать, поесть, одеться и получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Над путеводителем трудились несколько практикантов из иркутских вузов, обучающиеся по специальности „Социальная работа“, сам проект вела руководитель фонда „Оберег“ Ева Зимак. Буклет в тираже 1 000 экземпляров выйдет на следующей неделе», — рассказала сотрудник благотворительного фонда «Оберег» Мария Климова.

Путеводитель будет распространяться через специалистов социальных служб и сотрудников реабилитационных центров. Кроме того, авторы надеются на распространение справочника силами неравнодушных граждан.

Подобные проекты в 2014 году реализовала РПЦ в Москве и в 2016 году благотворительная организация «Ночлежка» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в апреле новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей.