Победитель музыкального конкурса в Омске получит скрипку ценой более 6 млн рублей

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о проведении Международного конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича, его главным призом станет скрипка итальянского мастера стоимостью более 6 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения на сайте регионального министерства культуры.

Организатором конкурса выступает министерство культуры области.

«Международный конкурс скрипачей имени Янкелевича — это один из знаковых культурных брендов региона и правительство Омской области настроено всячески его поддерживать и развивать», — сказал глава регионального минкульта Юрий Трофимов.

Министр сообщил, что уже проведены переговоры с почётным президентом конкурса, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым. Министерство занимается приобретением главного приза конкурса — скрипки итальянского мастера XIX века Эудженио Дегани стоимостью 95 тысяч евро.

Ещё в начале 2017 года экс-министр культуры Виктор Лапухин опроверг слухи об отмене или переносе конкурса в другие регионы.

«Мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе [конкурса — прим. Сиб.фм] в какой-то другой регион, никогда не шло. В Омске проводится конкурс, посвящённый Юрию Исаевичу Янкелевичу, нашему великому земляку. Он может проводиться только на омской земле и никак иначе. Это принципиальная позиция, которая не подлежит обсуждению», — говорил Лапухин.

Международный конкурс скрипачей имени Юрия Янкелевича — творческое состязание молодых исполнителей — проходит каждые два года начиная с 2009 года в Омске, на родине выдающегося скрипача. Впервые конкурс был проведён в год столетия Юрия Янкелевича и собрал исполнителей из 11 стран.

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