Подарки и стикеры в соцсетях стали обходиться дороже жителям Сибири на 70%

Аналитики Яндекса выяснили, что сибирские пользователи соцсетей с начала 2017 года стали тратить больше реальных денег на виртуальные подарки, игры и оценки, узнал 30 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании «Яндекс.Деньги».

Аналитики Яндекса подсчитали, что на развлечения в соцсетях стало уходить больше денег у пользователей из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Читы, Барнаула и других городов Сибирского федерального округа.

В среднем на одну покупку приходится сумма в 530 рублей. Это почти на 70 % больше, чем за такой же период годом ранее: в 2016 году эта сумма составляла 350 рублей. Число платежей также выросло на 10 %, подвели итоги аналитики.

В исследовании учитывались траты жителей СФО на таких сайтах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее.

Напомним, в июне аналитики Яндекса выяснили, что в топ поисковых запросов о еде в Новосибирске вошли опята, вафли и козлятина.