Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Новосибирской области
30 июня, 14:58
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Суд рассмотрит иск, в котором прокуратура области требует привести в порядок участок дороги между посёлками Новый и Светлый в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы прокуратуры.
По данным пресс-службы, дорога между посёлками является собственностью Новосибирского района. На всём её протяжении есть просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта.
«Владелец дороги, несмотря на ранее выданные ему органом ГИБДД предписания, не устранял вышеуказанные нарушения на протяжении длительного времени, не принимал никаких мер по организации проведения ремонта дороги», — говорится в сообщении.
Прокуратура области вместе с сотрудниками ГИБДД провела проверку. После проверки прокурор Новосибирского района обратился в Центральный районный суд города с иском, в котором потребовал обязать администрацию Новосибирского района разработать проект организации дорожного движения на этой дороге и привести её в нормативное состояние.
Напомним, что в мае 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.