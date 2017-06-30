Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Новосибирской области

Суд рассмотрит иск, в котором прокуратура области требует привести в порядок участок дороги между посёлками Новый и Светлый в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы прокуратуры.

По данным пресс-службы, дорога между посёлками является собственностью Новосибирского района. На всём её протяжении есть просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта.

«Владелец дороги, несмотря на ранее выданные ему органом ГИБДД предписания, не устранял вышеуказанные нарушения на протяжении длительного времени, не принимал никаких мер по организации проведения ремонта дороги», — говорится в сообщении.

Прокуратура области вместе с сотрудниками ГИБДД провела проверку. После проверки прокурор Новосибирского района обратился в Центральный районный суд города с иском, в котором потребовал обязать администрацию Новосибирского района разработать проект организации дорожного движения на этой дороге и привести её в нормативное состояние.

Напомним, что в мае 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.