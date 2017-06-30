 

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Новосибирской области

 30 июня, 14:58
подходящие темы
Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Новосибирской области
Фото с сайта vnegoroda.com

Суд рассмотрит иск, в котором прокуратура области требует привести в порядок участок дороги между посёлками Новый и Светлый в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы прокуратуры.

По данным пресс-службы, дорога между посёлками является собственностью Новосибирского района. На всём её протяжении есть просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта.

«Владелец дороги, несмотря на ранее выданные ему органом ГИБДД предписания, не устранял вышеуказанные нарушения на протяжении длительного времени, не принимал никаких мер по организации проведения ремонта дороги», — говорится в сообщении.

Прокуратура области вместе с сотрудниками ГИБДД провела проверку. После проверки прокурор Новосибирского района обратился в Центральный районный суд города с иском, в котором потребовал обязать администрацию Новосибирского района разработать проект организации дорожного движения на этой дороге и привести её в нормативное состояние.

Напомним, что в мае 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
 22 июня, 07:00 • репортаж

Жаркая летняя сессия

Совет депутатов Новосибирска уходит на летние каникулы. На последней перед ними сессии депутаты обсудили сделанное, наметили планы, и выслушали похвалу от Анатолия Локтя.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
присоединяйтесь!
    