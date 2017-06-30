 

Разработка томских учёных поможет предприятиям избежать банкротства

 30 июня, 12:49
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Разработка томских учёных поможет предприятиям избежать банкротства
Фото с сайта biznesportal.info

Учёные ТПУ разработали программный комплекс, помогающий предприятиям избежать риска банкротств: система оценивает финансовый климат организации, находит слабые места в его экономике и предлагает варианты решения проблем, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Учёные из Юргинского технологического института ТПУ разработали программный комплекс, который поможет предприятиям избежать банкротств. Разработка предлагает варианты решения имеющихся проблем с учётом возможностей конкретной организации.

«Исследованиями в этой области мы начали заниматься с 2008 года, когда в мире начался финансово-экономический кризис. В тот период в России был отмечен всплеск банкротств. Особенно сложная ситуация складывалась с крупными промышленными предприятиями, — рассказала доцент кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ Елена Телипенко. — В то время в нашей стране отсутствовали свои программные системы оценки риска банкротств, использовались зарубежные модели, не адаптированные под особенности нашей экономики. Мы стали одними из первых, кто задумался над разработкой своей, отечественной, системы управления риском банкротства предприятия».

Система представляет собой модульную программу, в которую загружаются данные бухгалтерской отчётности. Предприниматель может загрузить их как вручную, так и из электронных документов различных форматов. Затем бухгалтерская отчётность предприятия проходит статистическую обработку, после чего система рассчитывает долю риска предприятия оказаться банкротом и указывает на его слабые места.

«Наша система предлагает предпринимателю варианты решения той или иной проблемы на производстве, рекомендует, как укрепить слабые позиции. Расчёт ведётся для каждого конкретного предприятия, исходя из его реальных возможностей и тех ресурсов, которые оно имеет», — уточнила Елена Телипенко.

По сообщению пресс-службы, аналогичные системы специализируются на оценке риска, не предлагая решения проблемы. Разработка прошла апробацию и используется на томском предприятии «Сибкабель», а также ряде других российских предприятий.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирские учёные придумали способ повысить эффективность лекарств в сотни раз.

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