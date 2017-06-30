 

Риелтор нанесла бюджету Новосибирска ущерб свыше 14 млн рублей и получила условный срок

 30 июня, 17:20
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Риелтор нанесла бюджету Новосибирска ущерб свыше 14 млн рублей и получила условный срок
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский риелтор Вера Глотова получила пять лет условно за мошеннические операции с муниципальными квартирами, узнал 30 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по региону.

Сообщница экс-руководителя жилищного управления Светланы Стыниной, 59-летняя Вера Глотова, была признана виновной по 18 эпизодам преступлений, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Вера Глотова вместе с сообщниками продавала по заниженным ценам подставным покупателям квартиры, находящиеся в собственности муниципалитета. Затем злоумышленники через агентства по продаже недвижимости находили других покупателей и оформляли в их пользу документы о переуступке подставными лицами прав на приобретение жилья.

С проданной по рыночной стоимости недвижимости лишь часть оплаченных денежных средств перечислялась на счета муниципалитета, остальные денежные средства Глотова и её сообщники делили между собой.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Ущерб, нанесённый этими действиями Новосибирску, оказался выше 14 млн рублей.

В ходе следствия Глотова признала вину, сотрудничала со следствием и помогла разоблачить своих сообщников. По ходатайству фигурантки дела с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому её дело было вынесено в отдельное судопроизводство.

Заседание Железнодорожного районного суда состоялось 30 июня, Вера Глотова была приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 700 тысяч рублей.

Напомним, в мае прокуратура Новосибирской области обвинила экс-директора ФГУП в хищении 161 млн рублей.

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