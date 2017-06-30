Семеро мужчин предстанут перед новосибирским судом за продажу наркотиков

Новосибирский суд рассмотрит дело в отношении семи участников преступного сообщества, их обвиняют по 33 эпизодам, сотрудники полиции изъяли более 133 килограммов синтетических наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семи мужчин в возрасте от 23 до 34 лет. По данным следствия, в марте 2012 года обвиняемые объединились для продажи в Новосибирске синтетических наркотиков.

С марта по ноябрь 2012 года они наладили канал поставки из Китая крупных партий наркотиков. Злоумышленники расфасовывали их на мелкие дозы и продавали наркозависимым. Получив заказ, обвиняемые размещали небольшие дозы «синтетики» в общедоступных местах и сообщали покупателям сумму.

«Деятельность сообщества основывалась на чётком распределении между его участниками ролей: руководство, планирование преступлений, обеспечение постоянного канала поставки крупных партий наркотиков в город Новосибирск, их расфасовка на мелкие дозы и хранение, размещение в целях сбыта „зелья“, поиск потребителей запрещённых в обороте веществ, открытие счетов для зачисления преступных доходов и их обналичивание, распределение незаконной прибыли. В преступной организации была установлена и постоянно поддерживалась жёсткая дисциплина, иерархия, конспирация», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли у подозреваемых более 133 килограммов готовых к сбыту синтетических наркотиков.

Уголовные дела возбужденны по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества в целях совместного совершения особо тяжких преступлений»), части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершённый организованной группой»). Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Подозреваемые не признали вину. Пять участников преступной группы заключены под стражу, ещё двое объявлены в розыск.

Напомним, что в январе 2016 года житель Томска написал сочинение о наркотиках и выиграл спайсы.