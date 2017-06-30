 

Школьник в Омской области спасал одноклассницу и утонул

 30 июня, 14:54
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Школьник в Омской области спасал одноклассницу и утонул
Фото с сайта snitsya-son.ru

Следователи проводят проверку после того, как в городе Исикуле Омской области 13-летний мальчик погиб, спасая тонущую одноклассницу, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения регионального следственного комитета.

По сообщению ведомства, 29 июня 2017 года около 17:00 в котловане в городе Исилькуле утонул 13-летний мальчик.

По предварительным данным, мальчик бросился в воду спасать 12-летнюю одноклассницу, которая купалась и стала захлёбываться, но сам стал тонуть. Отдыхавший на берегу мужчина смог вынести из воды девочку, но мальчик утонул.

Напомним, что в мае 2017 года пятилетний мальчик в Туве утонул в реке Хемчике, погнавшись за унесёнными течением тапочками.

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