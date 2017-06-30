 

Сибирские учёные займутся космической медициной с коллегами из Бразилии

 30 июня, 11:41
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Сибирские учёные займутся космической медициной с коллегами из Бразилии
Таис Руссомано, фото с сайта sbras.info

Учёные Новосибирского госуниверситета и СО РАН наладят сотрудничество с бразильским междисциплинарным центром космической биологии и медицины MicroG, узнал 30 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Основатель исследовательского подразделения MicroG Таис Руссомано приехала в Новосибирск из Бразилии, чтобы познакомиться и договориться о сотрудничестве с учёными НГУ и СО РАН.

«Моя цель в Новосибирске — обсудить возможности взаимодействия между наукой и образованием, всё, что связано с космическими технологиями и медициной в космосе», — отмечает Таис Руссомано.

По итогам встречи исследователи запланировали два совместных научно-образовательных проекта и договорились открыть летнюю школу на базе Новосибирского госуниверситета.

«Мы с представителями MicroG провели обсуждение возможных проектов и выбрали два из них. Один связан с областью образования — это программа по организации здравоохранения, которая включает в себя телемедицину», — сообщил директор Института медицины и психологии НГУ Андрей Покровский. — Второй проект научный, он связан с моделированием на Земле условий микрогравитации, чтобы более подробно изучить происходящие при этом процессы, а акцент будет сделан на нейронауках«.

Летняя школа по космической биологии и медицине на базе НГУ откроется в 2018 году. В ней смогут обучаться не только студенты, но и все, кто всерьёз увлекается заявленной тематикой.

Помимо космической медицины и биологии в школе будут обсуждаться вопросы космической этики и законодательства.

«Здесь мы говорим о космическом туризме, который, как ничто другое, приводит нас к космическому законодательству», — уточнила в ходе встречи Таис Руссомано.

Напомним, 12 апреля стало известно, что новосибирские учёные планируют запустить производство наноспутников.

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