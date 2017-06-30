Спасавший котёнка подросток лишился рук в Алтайском крае

Следователи проводят проверку после того, как 16-летний подросток в посёлке «Спутник» города Барнаула пытался спасти котёнка и лишился рук из-за удара током, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, следователи начали проверку после сообщения СМИ о том, что в Барнауле 16-летнего подростка ударило током, когда он полез на дерево спасать котёнка.

По предварительным данным, 29 июня 2017 года в посёлке «Спутник» города Барнаула 16-летний мальчик, чтобы снять с дерева котёнка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. Он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Врачи ампутировали ему предплечья.

Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок получил термические ожоги и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за эксплуатацию электросетей.

Напомним, что в июне 2017 года школьник в Омской области спасал одноклассницу и утонул.