 

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Томском

 30 июня, 11:44
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Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Томском
Фото с сайта 70.мвд.рф

Столкновение двух автомобилей произошло на 33 километре автодороги Томск — Мариинск, три человека погибли, двое пострадали, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения томского управления МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» двигался со стороны Асино в направлении Томска. Обгоняя грузовой автомобиль, водитель не убедился в том, что встречная полоса свободна. Лобовое столкновение произошло с автомобилем марки «Ниссан», которым управлял 50-летний водитель. «Ниссан» ехал в строну Мариинска. Машины загорелись после столкновения.

Водитель и пассажир «Ниссана» получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Водитель и два пассажира «Тойоты» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку, устанавливают личность водителя и пассажиров.

Напомним, что в июне 2017 года три человека погибли при столкновении автомобиля со столбом в Новосибирске.

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