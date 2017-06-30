 

Учёные из Бурятии предложили плазменный мусоросжигатель для очистки территории Байкала

 30 июня, 18:04
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Учёные из Бурятии предложили плазменный мусоросжигатель для очистки территории Байкала
Фото Марии Тищенко для Сиб.фм

Бурятские учёные предложили использовать плазменный мусоросжигатель для утилизации мусора на Байкале, для внедрения разработки необходимо 10 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения ТАСС.

Разработку учёных представил председатель Совета научной молодёжи Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН Евгений Нолев в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвящённого сохранению Байкала.

«Есть разработка наших местных учёных — это плазменный сжигатель отходов, он может подойти для решения проблемы утилизации мусора на Байкале, так как может быть мобильным, а благодаря трём фазам сгорания является экологически чистым», — Евгений Нолев.

Проблема сбора и утилизации отходов остро стоит перед Байкалом. Каждый год сотни тысяч туристов, отдыхающих на берегу озера, оставляют после себя мусор. Согласно данным минприроды Бурятии, очистки территорий на сегодняшний день недостаточно — необходимо внедрение системных мер: в 2015 году на побережье Байкала в Бурятии было собрано 10 тысяч кубометров мусора, в 2016-м — 32 тысячи кубометров.

Авторами уникальной ресурсо- и энергосберегающей технологии являются учёные из лаборатории плазменных технологий Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления (ВСГУТУ, расположен в Улан-Удэ). Главным механизмом является плазменный реактор, благодаря которому можно перерабатывать от 50 до 150 кг мусора в час, а выделяемые при горении вредные газы под воздействием высоких температур разлагаются на безопасные составляющие.

Для внедрения разработки необходимо 10 млн рублей, таких средств на данный момент нет.

За последние несколько лет в Бурятии наблюдается рост потока туристов. В 2014 году регион посетили 940 тысяч человек, в 2015 году — 990 тысяч, а в 2016 году — более 1 миллиона. Перед местными властями стоит задача увеличить показатель в ближайшие годы вдвое. По словам временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова, для развития в этой области необходимо создание инфраструктуры, мест размещения, чтобы туризм стал организованным, а неорганизованный стал более цивилизованным.

Напомним, что в сентябре прошлого года новосибирские экологи протестовали против строительства мусорного завода.

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