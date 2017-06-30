 

Сибирские учёные не стали выдвигать нового кандидата на пост президента РАН

 30 июня, 11:46
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Сибирские учёные не стали выдвигать нового кандидата на пост президента РАН
Геннадий Красников и Владимир Путин, фото с сайта kremlin.ru

Сибирское отделение РАН определилось с кандидатом в президенты Российской Академии наук — учёные не стали выдвигать нового претендента, а поддержали уже выдвинутую ранее кандидатуру гендиректора НИИ молекулярной электроники (Зеленоград) Геннадия Красникова, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения издания «Наука в Сибири».

Голосование по кандидатуре прошло 29 июня, президиум СО РАН выбирал из трёх претендентов — помимо Красникова ими стали генеральный директор Всероссийского НИИ авиационных материалов (Москва) академик Евгений Каблов и директор ФИЦ «Институт прикладной физики РАН» (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

Члены президиума провели голосование в виде выставления рейтинговых оценок кандидатам, в итоге наибольшую поддержку (22 голоса из 38) получил академик Красников. Ранее он был выдвинут на должность президента РАН группой учёных, в числе которых оказался и нобелевский лауреат академик Жорес Алфёров.

Ещё в ходе обсуждения всех трёх кандидатур председатель СО РАН Александр Асеев отметил, что президент РФ Владимир Путин на недавних встречах с учёными поставил задачу встраивания Академии наук в систему государственной власти и управления.

«Иначе РАН как системообразующая научная структура России просто не выживет», — подчеркнул глава Сибирского отделения.

Он также сообщил, что все трое предложенных СО РАН претендентов высказывались за возврат Академии управленческих функций в отношении научных институтов — на данный момент эти функции переданы Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).

Академик РАН Геннадий Красников является виднейшим российским специалистом в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов и технологии создания сверхбольших интегральных схем. Им опубликованы более 300 научных работ, получено более 40 авторских свидетельств и патентов. Помимо должности гендиректора АО «НИИ молекулярной электроники» Красиков занимает пост председателя совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» — крупнейшего российского производителя интегральных микросхем (входит в структуру активов АФК «Система»).

Напомним, выборы нового главы РАН должны были состояться 20 марта, однако со скандалом они были сорваны и перенесены на сентябрь, председатель СО РАН Александр Асеев заявил тогда, что академия «пала жертвой интриг».

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