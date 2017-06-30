Верующие Забайкалья помолятся о дождях и о прекращении пожаров

Во всех православных храмах Забайкальского края 2 июля пройдут молебны о начале дождей и о прекращении лесных пожаров, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте Читинской епархии РПЦ, при этом, по прогнозам синоптиков, дожди в регионе начнутся за сутки до молебнов.

Засушливая погода наблюдается в Забайкальском крае с середины июня. Отсутствие дождей привело к быстрому распространению возникающих лесных пожаров, на данный момент огнём охвачено около 28 тысяч гектаров территории региона.

Молебны «о ниспослании дождя» пройдут в крае по благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия. На сайте епархии для верующих приведён текст молитвы патриарха константинопольского Каллиста, читаемой во время засухи, и молитва пророку Илие, который в народной традиции почитается как повелитель грома, дождя и покровитель урожая.

По данным портала «Чита.ру», синоптики прогнозируют начало дождей в Забайкалье с 1 июля. Осадки не будут обильными, но такая погода с кратковременными ливнями продлится в течение пяти-шести суток.

Напомним, в апреле в Туве во время буддийского молебна под открытым небом 36-летний житель республики погиб от удара молнии.