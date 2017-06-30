Внедорожник провалился в яму у Бердского шоссе в Новосибирске

Внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в огромной яме у проезжей части Бердского шоссе в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение ссылается на слова читателя паблика Никиты — оцевидца происшествия.

«По словам читателя Никиты, в паре километров от Нижней Ельцовки у проезжей части Бердского шоссе в сторону Новосибирска, образовалась широкая и глубокая яма. В яму успели провалиться как минимум два автомобиля — внедорожник Land Cruiser сегодня, а два дня назад там оставил оба бампера Subaru Legacy», — говорится в сообщении.

Читатель «АСТ-54» отмечает, что яма со временем разрастается, при этом её плохо видно со стороны.

Напомним, что 13 апреля жители Новосибирска отметили день рождения самой известной дорожной ямы, имеющей свой микроблог в «Твиттере».