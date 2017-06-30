 

Жители Новосибирска пройдут бесплатный тест на ВИЧ

 30 июня, 07:12
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Жители Новосибирска пройдут бесплатный тест на ВИЧ
Фото с сайта spid.ru

В Новосибирске с 6 по 29 июля будут работать пять площадок, где жители смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы правительства области.

Мобильный пункт медицинской профилактики, где желающие смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, будет работать в июле на пяти площадках Новосибирска. Экспресс-тестирование будет проводиться бесплатно. Процедура займёт около 15 минут, после неё пациенту сообщат результат.

6 июля пункт будет работать в районе станции метро «Площадь Маркса» на выходе к торговому центру «Гранит», с 15:00 до 19:00. 14 июля он остановится на площади перед зданием вокзала «Новосибирск-Главный» в то же время. 20 июля мобильный медицинский пункт будет находится перед торговым центром «Голден Парк» с 15:00 до 19:00. 28 июля он расположится перед Домом культуры и творчества имени Чкалова в то же время. 29 июля пункт будет работать на площади Ленина, со стороны улицы Депутатской с 11:00 до 17:00.

Напомним, что в ноябре 2016 года министр здравоохранения РФ отметила критический уровень заболеваемости ВИЧ в Иркутской, Новосибирской области и на Кузбассе — причинами стали наркотрафик, проходящий через регионы, и гетеросексуальные контакты.

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