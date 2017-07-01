 

Актёры школы-студии МХАТ выступят перед зрителям в Сибири

 1 июля, 08:29
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Актёры школы-студии МХАТ выступят перед зрителям в Сибири
Фото с сайта kommersant.ru

Студенты школы-студии МХАТ открыли сибирские гастроли спектаклем «Горький. Дно. Высоцкий» в Абакане, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июля из сообщения «Коммерсанта».

Выпускники четвёртого курса мастерской Евгения Писарева школы-студии МХАТ и третьего курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого выступят перед сибирскими зрителями.Организаторы гастрольного тура — фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» и компания по производству гидроэлектроэнергии и алюминия En+ Group.

28 июня в Русском республиканском театре имени Лермонтова в Абакане сттуденты Евгения Писарева сыграли спектакль «Горький. Дно. Высоцкий». Его поставил актер московского Театра имени Пушкина и педагог Школы-студии МХАТ Борис Дьяченко. В постановке он он объединил пьесу Максима Горького «На дне» с песнями Владимира Высоцкого.

1 июля в Абакане будет показан спектакль, сделанный в технике вербатим «Te Deum».

2 июля на открытии Международного эколого-этнический фестиваля кукол «Чир Чайаан — 2017» в Хакасии выступят актёры «Июльансамбля».

Третьекурсники мастерской Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого покажут спектакль «ЧудоЧудоЧеловек» по текстам Корнея Чуковского. 3 июля они побывают в Дивногорске, 5 и 6 июля в Красноярске, 9 июля в Иркутске а 11 и 12 июля артисты сыграют в Братске. В постановке примет участие Дарья Антонюк, победительница пятого сезона шоу «Голос».

«Проект „Молодой МХАТ — Сибири“ не только отличная возможность молодым актерам попробовать себя на настоящих площадках перед взыскательной аудиторией, это еще и долгожданные зрителем нетривиальные постановки, настоящие традиции российской театральной школы, которые очень ценят сибирские театралы, — отмечает директор по связям с общественностью EN+ Group Елена Вишнякова.— Культурные проекты — часть комплексной программы развития регионов нашего присутствия, и третий год непрерывных аншлагов подтверждает верность выбранного направления развития».

Напомним, что в декабре 2011 года, режиссёр Кирилл Серебренников приезжал в Новосибирск на Рождественский фестиваль.

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