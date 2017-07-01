 

Александр Зырянов занял пост генерального директора АИР Новосибирской области

 1 июля, 09:32
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Александр Зырянов занял пост генерального директора АИР Новосибирской области
Фото с сайта http://globallookpress.com

Александр Зырянов возглавил «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области», об этом подписан приказ Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО НСО), узнал 1 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «АИР».

Александр Зырянов занял должность главы «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» после Владимира Никонова, который, в свою очередь, после ухода работает гендиректором в технопарке новосибирского Академгородка.

Нынешний гендиректор работал в Агентстве инвестиционного развития с декабря 2014 года. В начале он занимал должность первого заместителя генерального директора, затем с 18 апреля 2017 года замещал должность исполняющего обязанности гендиректора.

Так же пресс-служба сообщает о том, что ДИЗО НСО осуществляет полномочия общего собрания акционеров АИР, 100% акций которого находятся в государственной собственности Новосибирской области.

Напомним, что АИР совместно с компанией «Заречное» планирует построить под Новосибирском самый большой в России агроиндустриальный парк.

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