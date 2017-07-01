Ансамбль Надежды Бабкиной в День города обойдётся Омску в 2,3 млн рублей

Власти Омска выделили из городского бюджета 2,3 млн рублей, чтобы ансамбль Надежды Бабкиной выступил в День города на центральной городской площадке, узнал 1 июля корреспондент Сиб.фм из открытых данных на портале госзакупок.

Мэрия Омска пригласила на День города ансамбль театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. На сайте госзакупок указано, что заказ обошёлся городу в 2,3 млн рублей.

В стоимость лота также вошли доставка Бабкиной с ансамблем из Москвы в Омск и обратно, бронирование и оплата номеров для артистов в гостинице и техническое оснащение концерта.

Двухчасовой концерт, посвященный празднованию 301-ой годовщины со дня основания Омска, состоится 5 августа на площади Победы.

Напомним, в феврале 2016 года Борис Гребенщиков собрал 10 тысяч рублей, сыграв в подземном переходе в Омске.