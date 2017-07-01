Красноярский суд приговорил безответственную хозяйку хаски к году исправительных работ

В октябре 2016 года в Красноярском крае собака укусила ребёнка, владелицу животного привлекли к уголовной ответственности, узнал 1 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра МВД по Норильску.

Норильский суд приговорил 30-летнюю жительницу Норильска к исправительным работам сроком на один год с удержанием 5 % заработной платы за нападение собаки на ребёнка.

В октябре 2016 года женщина с девятилетней дочерью выгуливала свою хаски на спецплощадке для собак. Когда она отлучилась в магазин, на площадку зашёл четырёхлетний мальчик. Собака по неизвестным причинам повела себя агрессивно. Дочь подсудимой не смогла удержать собаку, и по результатам медицинского освидетельствования, ребёнок получил тяжкий вред здоровью.

В отношении хозяйки собаки сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Помимо исправительных работ суд приговорил женщину к выплате средств в пользу территориального Фонда медицинского страхования, затраченных на оплату медицинской помощи пострадавшему ребёнку. Сумма составила 58 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в силу.

Напомним, 14 июня новосибирский суд дал реальный срок за убийство котёнка.