 

Экс-полицейский из Красноярска пойдёт под суд за попытку обменять гашиш на автомобиль

 2 июля, 13:58
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Экс-полицейский из Красноярска пойдёт под суд за попытку обменять гашиш на автомобиль
Фото с сайта globallookpress.com

Бывший красноярский полицейский предстанет перед судом по обвинению в попытке сбыта 950 граммов гашиша — наркотики правоохранитель пытался обменять на автомобиль, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июля из сообщения региональной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в октябре 2016 года, кода 32-летний подозреваемый ещё являлся действующим сотрудником полиции. Вместе с подельником он намеревался сбыть крупную партию гашиша, получив в счёт оплаты машину, однако был задержан сотрудниками ФСБ при попытке сбыта наркотиков.

Подельник полицейского полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В отношении бывшего стража порядка уголовное дело было возбуждено по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере», санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, в ноябре 2015 года безработный житель Тувы получил девять лет тюрьмы, попытавшись обменять 700 граммов гашиша на «Ладу-Приору».

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