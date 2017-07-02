 

Поток грязи сдвинул с рельсов локомотив пассажирского поезда в Новосибирске

 2 июля, 12:06
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Поток грязи сдвинул с рельсов локомотив пассажирского поезда в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бийск — Новосибирск, сошёл с рельсов из-за обрушившегося на него грязевого потока на четвёртом километре перегона Новосибирск-Южный — Новосибирск-Главный, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июля из сообщения Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошёл около 5:30 по местному времени. Поток грязи в районе железнодорожных путей был вызван порывом городской ливневой канализации. На момент происшествия в вагонах состава находились более 400 пассажиров, никто из них не пострадал. В связи с инцидентом был задержан один пригородный поезд, на участке пришлось временно организовать реверсивное движение.

По данным регионального ГУ МЧС, через несколько минут после схода локомотива с рельсов, на место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Инская. Затем резервным локомотивом состав был отбуксирован на станцию Новосибирск-Главный. К 9:00 с рельсов был убран и сошедший с них локомотив.

Напомним, в конце июня муниципальные службы Новосибирска пообещали установить на улицах города дополнительные дождеприёмники и очистить системы ливневой канализации.

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