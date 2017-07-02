Житель Кузбасса сделал из лопаты боевые нунчаки и попал под суд

Житель города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области попал под уголовное преследование, после того как самостоятельно изготовил из черенка лопаты нунчаки и прогуливался с ними по улицам, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

45-летний мужчина был задержан участковым уполномоченным, который в рамках ведомственной операции «Жилой сектор» обходил свой административный участок. У попавшегося ему навстречу прохожего сотрудник полиции обнаружил и изъял боевые нунчаки. Согласно заключению экспертизы, изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом.

Задержанный мужчина признался, что ещё в начале года смастерил нунчаки из деревянного черенка садовой лопаты и регулярно носил их с собой во время прогулок по городским улицам. В отношении любителя экзотического оружия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, за первое полугодие 2017 года через государственную границу в Новосибирской области возвращавшиеся из путешествий по Азии туристы около 50 раз пытались провезти оружие в качестве сувениров — в том числе ножи, кистени, кастеты и японские сюрикены.