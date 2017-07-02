 

Жители Новосибирска подписали двухметровое требование закрытия свалок

 2 июля, 13:07
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Жители Новосибирска подписали двухметровое требование закрытия свалок
Фото с сайта xlom.ru

В Первомайском сквере Новосибирска жители подписали двухметровое обращение к мэру с требованием закрытия Хилокского и Гусинобродского мусорных полигонов, передаёт корреспондент Сиб.фм 2 июля с места событий.

2 июля 2017 года в 12:00 в Первомайском сквере Новосибирска прошла акция, на которой организаторы собирали подписи за закрытие Хилокского и Гусинобродского мусорных полигонов. Организатором акции выступило новосибирское отделение экологической партии «Зелёные».

«Данные полигоны незаконны с 2012 года, но они функционируют. Многие жители недовольны этим. Мы требуем закрыть свалки, а в дальнейшем власти решать, куда их перенести, — рассказала организатор пикета Анастасия Руднева. — Сейчас наша главная задача — обратить внимание на закрытие этих полигонов, а в дальнейшем уже развернётся вопрос об устройстве, в соответствии с экологическими требованиями, либо мусорного полигона, либо строительство каких-то других альтернативных вариантов. Мы предполагаем, что после закрытия полигонов мусор будет отравляться куда-то в более доступное место, где не будет вреда экосистеме и населению».

Баннер будет передан в общественную приёмную мэра города Новосибирска 3 июля в 16:00.

«Мы начинаем с малого, поэтому обращение адресовано именно мэру. Чтобы обратить внимание, надо с чего-то начать, и поэтому принято такое решение, что нужно сперва связаться с мэрией, а потом это пойдёт выше (в правительство Новосибирской области — прим Сиб.фм)», — рассказала Анастасия Руднева.

Организаторы надеются, что обращение вызовет резонанс. Размер баннера — два на два метра.

«Мы выступаем за закрытие двух нелегальных свалок, Гусинобродской и Хилокской. В течение пяти лет они уже незаконны. Есть городская свалка, но люди туда не возят, потому что она платная. Если есть две незаконные свалки, значит, могут появиться ещё две, и так далее до бесконечности, — рассказал корреспонденту Сиб.фм участник пикета Игорь Пранцев. — Сейчас XXI век, и можно придумать какие-то сжигающие станции, без вреда для природы».

Напомним, что в июне 2017 года сотни противников мусорной концессии вышли на митинг в центре Новосибирска.

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