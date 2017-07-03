 

Беженка из Сирии закончила школу с золотой медалью в Забайкальском крае

 3 июля, 14:04
подходящие темы
Беженка из Сирии закончила школу с золотой медалью в Забайкальском крае
Фото с сайта минобр.забайкальскийкрай.рф

Беженка из Сирии Иман Хассун закончила школу с золотой медалью в Чите — девушка стала единственной золотой медалисткой среди выпускников её школы в этом году, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июня из сообщения регионального министерства образования.

Иман Хассун из Сирии с золотой медалью окончила школу № 44 города Читы. Раньше девушка жила в городе Идлибе. Она приехала в Забайкальский край с родителями и младшей сестрой летом 2015 года.

«Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию. Началась война, было очень страшно и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме», — рассказала Иман Хассун.

В сообщении говорится, что у девушки были трудности при написании слов на русском языке, однако спустя два года обучения в Чите она сдала единый государственный экзамен по русскому языку на 91 балл.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы „ы“. Я всё лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно», — рассказала выпускница.

Девушке нравится изучение языков, культур и традиций разных стран. Свою профессию она планирует связать с этой деятельностью.

Напомним, что в июле 2017 года клип родителей выпускников барнаульской школы набрал более 6,5 млн просмотров.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 июня, 13:31 • репортаж

Титаны и чайники

Вы не пробовали снять мультипликационный фильм? А зря. На всероссийском фестивале детского мультипликационного кино «Жар-Птица» этим занимаются все!
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 9 июня, 12:37 • интервью

Переезжаем во Франкфурт — такая подстава!

Новосибирский PR-менеджер вышла замуж, уехала в Италию, выучила итальянский язык, переехала в Германию и оказалась беременна. Анастасия Шнитова рассказывает о различиях между российским и немецким материнством.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
присоединяйтесь!
    