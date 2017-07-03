Беженка из Сирии закончила школу с золотой медалью в Забайкальском крае

Беженка из Сирии Иман Хассун закончила школу с золотой медалью в Чите — девушка стала единственной золотой медалисткой среди выпускников её школы в этом году, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июня из сообщения регионального министерства образования.

Иман Хассун из Сирии с золотой медалью окончила школу № 44 города Читы. Раньше девушка жила в городе Идлибе. Она приехала в Забайкальский край с родителями и младшей сестрой летом 2015 года.

«Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию. Началась война, было очень страшно и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме», — рассказала Иман Хассун.

В сообщении говорится, что у девушки были трудности при написании слов на русском языке, однако спустя два года обучения в Чите она сдала единый государственный экзамен по русскому языку на 91 балл.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы „ы“. Я всё лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно», — рассказала выпускница.

Девушке нравится изучение языков, культур и традиций разных стран. Свою профессию она планирует связать с этой деятельностью.

Напомним, что в июле 2017 года клип родителей выпускников барнаульской школы набрал более 6,5 млн просмотров.