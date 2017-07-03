«Экспобанк» потребовал признать банкротами совладельцев новосибирского «Сибмоста»

Московский «Экспобанк» обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать банкротами совладельцев мостостроительной компании «Сибмост» Владислава и Альберта Кошкиных, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июня из сообщения издания «Коммерсантъ».

По сообщению издания, в октябре 2016 года суд удовлетворил иск «Экспобанка» к «Сибмосту» о признании компании банкротом.

Владислав Кошкин рассказал «Коммерсанту» о том, что он пока не видел исковое заявление.

«Этим вопросом занимаются юристы. Эти действия банка вполне ожидаемы — по этим долгам допущен дефолт. Есть план реструктуризации долгов перед кредиторами», — сообщил Владислав Кошкин.

По его данным, долг компании перед «Экспобанком» составляет около 175 млн рублей.

По информации на сайте мостостроительной компании, «Сибмост» — одно из ведущих мостостроительных предприятий страны. Компания построила более четырёх тысяч мостов и путепроводов. Четыре моста вошли в сборник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».

Напомним, что в марте суд в Томске отменил решение о взыскании в пользу «Сибмоста» с городского управления дорожного строительства Новосибирска 2,5 млрд рублей из бюджета в качестве убытков во время строительства Бугринского моста через Обь.