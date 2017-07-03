Горный Алтай и Марсово поле появились на картах 2ГИС

Площадь карты Республики Алтай в 2ГИС увеличилась в пять раз, на данный момент она охватывает 85 % территории, узнал 3 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения PR-службы компании.

В 2ГИС появилась подробная карта Алтая, ориентироваться по которой можно без доступа к интернету. Карта, навигатор и справочник организаций республики доступны в мобильном 2ГИС для телефонов на платформах Android и iOS.

«Мы часто получали просьбы сделать 2ГИС для всего Горного Алтая. В популярных у туристов регионах зачастую нет интернета, поэтому найти заправку или кафе в дороге, базу отдыха или аптеку было трудно. Теперь решить эту задачу так же легко, как в любом другом городе России», — сообщил Павел Мочалкин, директор департамента исследований и разработок 2ГИС.

Раньше картами 2ГИС были охвачены город Горно-Алтайск, посёлки на юг от него, включая Манжерок, Чемал, Уожан и Шебалино, а также населённые пункты на восток до Телецкого озера. С июля появились населённые пункты в южном направлении: посёлки Акташ, Кош-Агач, Онгудай, Улаган, Усть-Кан и Усть-Кокса.

На данный момент сервис охватывает 85 % территории Республики Алтай. Сервис стал располагать адресами и телефонами туристических баз, гостиниц, кафе, аптек, магазинов, СТО и АЗС. Всего в справочник было внесено 300 организаций, с обновлениями программы будет расширяться и каталог.

Помимо основных необходимых в пути организаций, для туристов на карту нанесены отметки высот, обзорные площадки и достопримечательности. В том числе Марсово поле 1, напоминающее своим ландшафтом поверхность Марса, а также каскадный водопад Учар — самый большой на Горном Алтае.

Напомним, 1 июня новосибирский 2ГИС запустил агрегатор заказа такси.