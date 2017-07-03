Губернатор Новосибирской области объединит два министерства в одно

Областное правительство планирует ликвидировать минтруда и минсоцразвития, им на замену появится третье министерство, узнал 3 июля корреспондент Сиб.фм на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» появился проект постановления о преобразовании министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов в министерство труда и социальной защиты Новосибирской области.

Все функции ликвидируемых министерств будут возложены на новую структуру, за исключением «функций по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования» — их, как следует из документа, предлагается возложить на министерство образования.

Разработчиком документа выступает администрация губернатора и правительства Новосибирской области. За данный проект можно проголосовать до 6 июля, войдя через сайт «Госуслуг», пока что проект получил один одобряющий голос.

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области Татьяна Асадчая отказалась дать официальный комментарий по этому вопросу.

Портал «Сибкрай.ru» сообщает, что, по данным их источника в правительстве, проект постановления находится на подписи губернатора и реорганизация произойдёт в ближайшее время.

Напомним, в феврале 2017 года в суд передано дело по обвинению работников отдела пособий и социальных выплат регионального минсоцразвития в хищении из пособий 12 млн рублей.