Томский избирком счёл незаконной рекламу «Единой России» на общественном транспорте

Избирательная комиссия Томской области выявила незаконную политическую рекламу партии «Единая Россия» — эмблемами единороссов оклеены несколько городских трамваев и троллейбусов, при этом размещение рекламы вопреки требованиям законодательства не было оплачено с избирательного счёта, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июля из сообщения на официальном сайте комиссии.

С жалобой на незаконную рекламу на фоне уже стартовавших губернаторских выборов обратился один из жителей Томска Александр Полевечко. Он уведомил избирком о том, что муниципальные трамваи, автобусы и троллейбусы оклеены агитационными и рекламными материалами партии «Единая Россия», однако сведений об оплате размещения этой агитации нет.

В ходе проверки информации о нарушении сотрудники избиркома действительно обнаружили рекламные наклейки единороссов на бортах трамваев и троллейбусов. Помимо эмблемы партии на некоторых транспортных средствах рядом с нею были размещены наклейки со словами «Возрождение муниципального транспорта» — такое соседство, согласно выводам экспертов, «носит рекламный характер».

Гендиректор Томского муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Григорий Шульгин пояснил избиркому, что между возглавляемым им предприятием и региональным отделением партии «Единая Россия» ещё в 2011 году был заключён договор на размещение партийной символики за счёт средств избирательного фонда отделения. Правда, по договору перевозчик был обязан убрать с транспорта всю политическую рекламу не позднее двух дней с даты окончания периода их размещения.

До сих пор эмблемы единороссов продолжают удалять по мере расклейки иной коммерческой информации на бортах транспортных средств. Шульгин также проинформировал комиссию, что партийные наклейки остались только на двух троллейбусах и двух трамваях, но «в самое ближайшее время они будут демонтированы».

В свою очередь, глава исполкома областного отделения «Единой России» Степан Михайлов сообщил избиркому, что обнаруженные наклейки с эмблемами партии в 2017 году не оплачивались ни из средств фонда партии, ни из избирательного фонда кандидата в губернаторы Томской области единоросса Сергея Жвачкина. Между тем избирательное законодательство предусматривает, что в период избирательной кампании оплата рекламы с использованием наименования, эмблемы и иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, осуществляется только за счёт средств соответствующего избирательного фонда.

Согласно выводам областного избиркома, поскольку врио губернатор Сергей Жвачкин уже получил статус кандидата в губернаторы с 13 июня 2017 года, наклейки с символикой выдвинувшей его партии могут находиться на прежних местах только при условии оплаты их размещения за счёт избирательного фонда врио. В связи с этим муниципальному перевозчику избиркомом предложено либо в течение двух недель заключить новый рекламный договор с кандидатом в губернаторы, либо демонтировать наклейки «Единой России».

Напомним, что о своём желании принять участие в выборах губернатора, которые пройдут 10 сентября, избирком помимо Жвачкина уведомили ещё четверо кандидатов от оппозиционных партий.