 

Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область нектарины с плодожоркой

 3 июля, 15:17
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Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область нектарины с плодожоркой
Фото с сайта rshn-nso.ru

Россельхознадзор не пустил в Новосибирскую область более 44 тонн нектаринов из Китая, заражённых плодожоркой, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июня из сообщения пресс-службы регионального управления ведомства.

Более 44 тонн фруктов поступили из Китая автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата. При проверке на одном из новосибирских складов временного хранения инспекторы Россельхознадзора нашли в партии восточную плодожорку. Наличие вредителя также подтвердили лабораторные исследования.

По сообщению пресс-службы, восточная плодожорка — бабочка-вредитель плодовых культур, поражающая плоды и молодые побеги различных розоцветных культур. К повреждаемым культурам относятся персик, айва, грушa, сливa, а также абрикос, яблоня, мушмула, кизильник.

Напомним, что в июне 2017 года сотрудники регионального Россельхознадзора не пустили в Новосибирскую область более 600 тонн фруктов, ягод, овощей и риса.

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