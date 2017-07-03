Синоптик рассказал прогноз погоды на июль в Новосибирской области

Синоптики ожидают, что июль в Новосибирской области будет тёплым и в меру дождливым, количество осадков за месяц ожидается от 49 до 79 мм, передаёт корреспондент Сиб.фм 3 июля по итогам пресс-конференции начальника управления Западно-Сибирского УГМС Валерия Григорьева.

Синоптик отметил, что июль ожидается традиционно самым тёплым месяцем в году, его средняя температура будет на 2-3 градуса выше среднемесячной температуры июня, которая составляет +16,8 °С.

Количество осадков в июле этого года ожидается от 49 мм до 72 мм, среднемесячная норма — 64 мм.

Григорьев отметил, что в последней декаде июня выпало полторы нормы осадков. Не прекратятся дожди и в ближайшую неделю. По прогнозу синоптиков с 3 по 5 июня, стоит ожидать холодные фронты и град практически по всей территории Сибири.

С 3 по 9 июля в Новосибирской области средняя дневная температура воздуха составит + 22°С...+ 24 °С, ночная температура + 7°С...+ 12 °С.

Напомним, что 29 июня синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в Новосибирской области и Алтайском крае за последние 40 лет.