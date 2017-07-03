Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве «могущественного амулета», узнал 3 июля корреспондент Сиб.фм из объявления на сайте «Авито».

Клевер с шестью листьями нашёл житель Новосибирска, свою находку он предложил на сайте бесплатных объявлений «Авито» за 6 млн рублей.

Продавец сообщил, что лист найден у подножия Гималайского кряжа в 2016 году, на редкую находку на данный момент покупатель не нашёлся.

Из текста объявления следует, что «являясь символом ветра он останавливает нарушенное равновесие, очищает грудную и половую чакры; регулирует процесс получения, обработки, прохождения и хранения информации; изгоняет паразитирующих на тонких телах и в физическом теле инфернальных сущностей, восстанавливает нормальный потенциал жизненно важной энергии».

Клевер с пятью листками на этом же сайте другой продавец выставил за 500 рублей.

Напомним, в июле житель Новосибирска предложил на «Авито» бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей.