Жительница Кемерова обокрала мужчину из-за неромантичного вечера

В Кемерове полицейские задержали женщину, которая обокрала мужчину, чтобы компенсировать испорченный вечер, узнал корреспондент Сиб.фм 3 июля из сообщения регионального управления управления МВД.

В кемеровский отдел полиции обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли мобильный телефон и личные вещи. Сумма причинённого ущерба составила около 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что накануне в одном из городских баров потерпевший познакомился с женщиной, пообещал ей романтический вечер и пригласил прогуляться по городу.

По дороге пара заходила в каждое питейное заведение, где кавалер угощал спутницу алкоголем. После этого мужчина привёл женщину к себе домой. Утром он обнаружил, что она ушла, и забрала его вещи. Ничего кроме имени женщины он не знал.

Полицейские задержали 43-летнюю жительницу Рудничного района города Кемерова. Она рассказала, что вещи взяла в качестве компенсации за проведённое с мужчиной время. По мнению женщины, мужчина не сдержал своего слова, и вечер в его компании оказался не романтичным.

Уголовное дело возбудили сотрудники полиции по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в июле 2017 двое жителей Новосибирска сдали в металлолом краденый гараж с автомобилем.