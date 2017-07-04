Более 350 детей экстренно покинули оздоровительный лагерь в Кемеровской области

Новокузнецкие судебные приставы опечатали корпуса детского лагеря — экспертиза показала, что вода из скважины опасна для здоровья, узнал корреспондент Сиб.ФМ 4 июля из сообщения пресс-службы областного УФССП.

19 июня сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области провели внеплановую проверку. Специалисты взяли пробы питьевой воды из скважины и пищеблока. Экспертиза показала, что вода опасна для употребления из-за повышенного содержания сероводорода.

По решению суда с 29 июня деятельность лагеря была приостановлена на 30 суток, в срочном порядке 358 детей были вывезены на специальных автобусах.

Максимальное наказание по статье 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде») для юридических лиц составляет штраф в 30 тысяч рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Напомним, что в июне 2017 года в лагере в Новосибирской области 56 детей заболели острым ринофарингитом.