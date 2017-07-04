 

Дальнобойщик привёз домой пропавших под Новосибирском мать и двухлетнего ребёнка

 4 июля, 16:42
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Дальнобойщик привёз домой пропавших под Новосибирском мать и двухлетнего ребёнка
фото с сайта globallookpress.com

Дальнобойщик Александр вернул пропавших в Новосибирской области 1 июля Анастасию Бондарец и её двухлетнего сына Савелия, узнал 4 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения группы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция вела поиски пропавшей 1 июля Анастасии и её двухлетнего сына. 22-летняя мать ушла с ребёнком из дома в селе Бажинск Новосибирской области и не вернулась домой.

«Здоровью малыша ничего не угрожает. С его мамой тоже всё хорошо, насколько это слово может быть применимо в данном случае. Наши добровольцы несколько минут назад привезли их в Новосибирск и передали встретившим в нашем городе родным!» — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Поисковый отряд благодарит всех участников поиска и передаёт отдельное спасибо дальнобойщику Александру, который проделал большой путь назад и привёз их.

Напомним, что 20 февраля пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять.

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