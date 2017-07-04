Грузовой поезд сбил пенсионерку под Новосибирском

Следователи проводят проверку после того, как грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину на станции «Аэрофлот» под Новосибирском, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения регионального Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Поезд на станции «Аэрофлот» сбил 84-летнюю женщину.

По предварительным данным, несчастный случай произошёл 4 июля 2017 года около 13:00 возле станции «Аэрофлот» Западно-Сибирской железной дороги. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

«Женщина пыталась перейти железнодорожные пути в то время, как двигался грузовой поезд. Видимо, в силу возраста она не смогла рассчитать свои силы, и поезд её сбил», — рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Яна Стрижова.

Следователи проводят проверку.

Напомним, что в мае 2017 года грузовой поезд сбил в Кемерове поспорившую на железнодорожных путях пару — женщина погибла, мужчина попал в реанимацию.