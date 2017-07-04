Губернатор озвучил идею строительства многопрофильной детской больницы в Новосибирске

В Новосибирской области планируют построить многопрофильную детскую больницу — проект находится на стадии обсуждения, но участок под строительство уже зарезервирован, рассказал губернатор Владимир Городецкий на встрече с журналистами 4 июля.

Предполагается, что здание будет расположено возле строящегося перинатального центра и центра нейрохирургии на территории Новосибирской областной больницы.

По словам Владимира Городецкого, в Новосибирске есть детские отделения, но нет специализированной многопрофильной детской больницы, которая необходима для лечения и реабилитации детей с различными заболеваниями.

«Мы считаем, что это удачный участок, поскольку получается целый медицинский комплекс», — рассказал Владимир Городецкий.

Губернатор сообщил, что проект находится на стадии обсуждения идеи. Подробности, объём инвестиций и масштаб объекта он не озвучил.

Напомним, что 5 июня 2017 года власти отреагировали на голодовку обманутых дольщиков и пообещали, что строительство жилых домов на улице Тульской в Новосибирске может возобновиться уже в конце июня.