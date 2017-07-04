Мэр города Канска в Красноярском крае попала под уголовное преследование после пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении мэра города Канска 61-летней Надежды Качан, по версии следствия, градоначальница не принимала необходимых мер для профилактики пожаров, в результате чего в мае огонь нанёс ущерб в 67 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения регионального следкома.

Следствием уже установило, что глава Канска была достоверно осведомлена о существовании на окраине города нескольких свалок, где скопились отходы частных лесоперерабатывающих предприятий. По оценке правоохранителей, мэр должна была обеспечить контроль за этими свалками и вынести на рассмотрение депутатов горсовета план по предупреждению возможных возгораний опилок и других древесных отходов. Более того, Качан проигнорировала несколько соответствующих решений городского суда и предписания надзорных органов, требовавших ликвидировать свалки.

В результате неосторожного обращения с отходами неустановленных лиц на одной из свалок в Северо-Западном промрайоне Канска в начале мая 2017 года произошло возгорание отходов. Огонь быстро распространился на несколько производственных территорий, в результате чего пожаром был причинён ущерб на сумму, превышающую 67 млн рублей.

«Всё случившееся стало возможным вследствие недобросовестного и небрежного отношения подозреваемой к исполнению своих должностных обязанностей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления», — говорится в сообщении регионального следкома.

Уголовное дело против Качан возбуждено по части 1.1. статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая причинение особо крупного ущерба». Максимальное наказание, которое может грозить мэру, — арест на полгода.

Напомним, что крупные пожары, произошедшие в четырёх населённых пунктах Красноярского края в мае, уничтожили 130 жилых домов, в Канске в огне погибли два человека.