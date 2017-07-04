 

Новосибирское ГУФСИН провело проверку после публикации Сиб.фм и не нашло нарушений

 4 июля, 18:32
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Новосибирское ГУФСИН провело проверку после публикации Сиб.фм и не нашло нарушений
Фото с сайта zekovnet.ru

ГУФСИН по Новосибирской области провело проверку в исправительной колонии № 2 после публикации Сиб.фм «Шведский стол для сибирских зеков» и не нашло нарушений, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения ведомства.

Сотрудники ГУФСИН по Новосибирской области провели проверку в исправительной колонии № 2 после публикации Сиб.фм. Они не нашли нарушений законодательства в сфере закупок, «в том числе тех, которые приводят к нарушению конкуренции».

По сообщению ведомства, в учреждениях уголовно-исправительной системы Новосибирской области существуют собственные участки животноводства и растениеводства. Исправительная колония № 2 является одним из крупнейших производителей свежих овощей, картофеля, круп и свинины.

Продукция, которую производит колония, поставляется в большинство учреждений уголовно-исправительной системы области. Пшеничная мука и крупы поставляются и в другие учреждения ФСИН России. Для выращивания овощей и зерна колония арендует более 2 тысяч гектаров земли на безвозмездной основе.

«В связи с тем, что собственной техники не хватает на возделывание и обработку сельскохозяйственных угодий, исправительная колония № 2 заключает контракты со сторонними организациями на проведение данных работ строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также при исправительной колонии № 2 создан участок колонии-поселения. Его осуждённые работают в посёлке Пашино и селе Ярково.

«При исправительной колонии № 2 создан и функнционирует участок колонии-поселения с лимитом наполнения 40 человек. 30 осуждённых, отбывающих наказание, трудоустроены на оплачиваемые работы непосредственно на сельскохозяйственных участках», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, закупки товаров, работ и услуг для выращивания продукции осуществляются через проведение электронных аукционов, запросов, котировок.

«Государственные контракты заключаются только по результатам проведения таких аукционов с участником контракта, предложившим самую низкую цену», — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2017 года следователи возбудили уголовное дело в связи с тем, что осуждённые, находящиеся в исправительной колонии № 14, повредили ограждение локального сектора.

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