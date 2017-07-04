 

Родственники лишившегося рук барнаульского школьника начали собирать деньги на протезы

 4 июля, 14:26
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Родственники лишившегося рук барнаульского школьника начали собирать деньги на протезы
Фото с сайта kavalerovo.com

Родственники 16-летнего школьника из Барнаула, который лишился рук из-за удара током, когда полез на дерево спасать котёнка, объявили сбор средств на биопротезы, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из группы «Ярослав Шишов группа помощи» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсети «ВКонтакте» родственники подростка создали группу по сбору средств на биопротезы.

Несчастный случай произошёл 9 июня в посёлке «Спутник» Алтайского края: школьник полез на дерево спасать котёнка. Он попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. Подросток случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над трубой. Мальчика ударило током. Он получил обширные ожоги и был госпитализирован. Врачи ампутировали ему предплечья.

«Всем миром собираем средства на биопротезы для мальчика, семье в одиночку такие деньги не собрать. На сегодняшний день ребёнка перевели из реанимации в палату, состояние тяжёлое, большая просьба помочь кто чем может, окончательную сумму для протезирования ещё уточняем», — говорится в сообщении группы.

По предварительным данным, один протез будет стоить от 1,5 до 4 млн рублей.

Напомним, что в июне 2017 года школьник в Омской области спасал одноклассницу и утонул.

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