 

Руководитель УФАС Республики Алтай предстанет перед судом

 4 июля, 08:48
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Руководитель УФАС Республики Алтай предстанет перед судом
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи подозревают руководителя управления ФАС Республики Алтай в получении взятки в крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения пресс-службы регионального СК.

По данным следствия, 24 июля 2015 года Наталья Елбаева, будучи руководителем регионального управления ФАС, получила взятку от директора строительной фирмы. Посредник, глава одного из муниципальных образований республики, передал женщине 300 тысяч рублей за помощь в выигрыше аукциона на строительство школы в одном из сёл Кош-Агачского района. Цена контракта — более 200 млн рублей.

В ходе расследования Елбаева раскаялась и пошла на сотрудничество со следствием. На её имущество наложен арест на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в Горно—Алтайский районный суд.

Уголовное дело в отношении Елбаевой возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), максимальное наказание, предусмотренное по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2015 года замминистра экономразвития Красноярского края получила взятку в размере 14 млн рублей.

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