 

Самолёт МЧС доставил главу Кузбасса Тулеева в Москву — «Коммерсантъ»

 4 июля, 08:13
были упомянуты
подходящие темы
Самолёт МЧС доставил главу Кузбасса Тулеева в Москву &mdash; «Коммерсантъ»
фото с сайта новокузнецк400.рф

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вылетел бортом МЧС в Москву для восстановления после операции на позвоночнике, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения издания «Коммерсантъ».

Издание ссылается на собственный источник в силовых структурах, рассказавший, что Тулеев улетел в Москву в субботу, 1 июля.

«Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолёта. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС», — приводит издание слова собеседника.

По его словам, Аман Тулеев был доставлен на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжёлом состоянии, который доставил его в Москву. В столичном аэропорту господина Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц.

Там за здоровьем губернатора будет организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Отпуск планировался на 10 дней, но затем глава Кузбасса дважды его продлевал.

Заместитель губернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой сообщил 22 июня о том, что врачи оценивают состояние Амана Тулеева после операции как удовлетворительное.

Напомним, что 20 июня стало известно о том, что Аман Тулеев продлил отпуск ради 20 лет на посту губернатора Кемеровской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 июля, 13:18 • интервью

Хирург на Эльбрусе: встань и иди!

Как измеряется расстояние в горах, как выглядит вершина уснувшего вулкана и какие правила восхождения на неё существуют.

Кощей Продолжительный

 22 июня, 07:30 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель

Осмелевший заместитель

 21 июня, 02:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
присоединяйтесь!
    