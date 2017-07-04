Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вылетел бортом МЧС в Москву для восстановления после операции на позвоночнике, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения издания «Коммерсантъ».

Издание ссылается на собственный источник в силовых структурах, рассказавший, что Тулеев улетел в Москву в субботу, 1 июля.

«Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолёта. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС», — приводит издание слова собеседника.

По его словам, Аман Тулеев был доставлен на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжёлом состоянии, который доставил его в Москву. В столичном аэропорту господина Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц.

Там за здоровьем губернатора будет организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Отпуск планировался на 10 дней, но затем глава Кузбасса дважды его продлевал.

Заместитель губернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой сообщил 22 июня о том, что врачи оценивают состояние Амана Тулеева после операции как удовлетворительное.

Напомним, что 20 июня стало известно о том, что Аман Тулеев продлил отпуск ради 20 лет на посту губернатора Кемеровской области.