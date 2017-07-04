Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза, град и дождь ожидаются в Новосибирской области — ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики составили прогноз о штормовом предупреждении, которое вызвано перемещением циклона из районов среднего Урала.

«Мы полагаем, что с этим циклоном будут условия для изменения ветра с порывами от 18 до 23 метров в секунду. Наши алтайские коллеги по своему региону дают информацию об усилении ветра до 27 метров в секунду. Кроме того, присутствуют условия для возникновения сильных и очень сильных дождей. Не исключены град и грозы. Эти условия будут по всей территории юга Сибири», — рассказал Ренад Ягудин.

Ухудшение погоды начнётся во второй половине дня 4 июля и продолжится 5 июля. В Алтайском крае штормовое предупреждение продлится до 6 июля.

«Также будет тенденция на похолодание, 5 июля будет ещё относительно тепло — от +20 °C до +23 °С, но в второй половине дня будет понижение температуры до +16 °С. 6 и 7 июля понижение температуры продолжится, ночью будет от +3 °C до +10 °С», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, что в марте 2017 года ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов.