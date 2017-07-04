 

Суд вынес приговор трём председателям избирательных комиссий в Новосибирской области

 4 июля, 19:08
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Суд вынес приговор трём председателям избирательных комиссий в Новосибирской области
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский районный суд признал виновными в нарушении избирательных прав трёх председателей избирательных комитетов, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В суде установлено, что Александр Маточкин (председатель избиркома Мичуринского сельсовета) Галина Миллер (председатель УИК участка № 823) и Ирина Гераськина (председатель УИК участка № 824), используя служебное положение, вступили в предварительный сговор и помешали осуществлению избирательных прав двум гражданам, зарегистрированным в качестве кандидатов в депутаты Совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района.

В августе 2015 года апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отменила решение окружной избирательной комиссии о регистрации двух кандидатов в Совет депутатов Мичуринского сельсовета, в связи с чем они были исключены из избирательных бюллетеней.

Кандидаты обжаловали данное решение в Верховном суде РФ, который в сентябре 2015 года отменил решение Новосибирского областного суда и возложил обязанность на окружную избирательную комиссию включить граждан в избирательные бюллетени для выборов в совет депутатов 13 сентября 2015.

Трое председателей избиркомов Маточкин, Миллер и Герасимова отказались выполнять решение Верховного суда — не включили кандидатов в бюллетени, не стали выпускать новые и не приняли бюллетени, изготовленные избиркомом Новосибирской области, из-за чего выборы были признаны несостоявшимися.

Трёх членов избирательной комиссии приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Суд вынес приговор по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, что 3 июля 2017 года Томский избирком счел незаконной рекламу «Единой России» на общественном транспорте.

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