Житель Кузбасса пришёл искать работу и украл сварочный аппарат

В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в краже, мужчина пришёл в поисках работы на СТО, но в помещении никого не было и он украл оборудование, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июля из сообщения регионального управления МВД.

В новокузнецкое отделение полиции обратился сотрудник станции технического обслуживания. Он рассказал, что из помещения СТО кто-то похитил оборудование стоимостью около 12 тысяч рублей. Момент совершения преступления сняла камера видеонаблюдения в боксе автомастерской.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Его задержали дома. Мужчина рассказал, что он пришёл на СТО в поисках работы, но когда понял, что в помещении кроме него никого нет, похитил сварочный аппарат. Он продал его за 3 тысячи рублей, на вырученные деньги организовал застолье для знакомых.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Полицейские вернули сварочный аппарат владельцу.

Напомним, что в мае 2017 года обвиняемая в краже женщина вышла из зала суда и снова украла в Томске.