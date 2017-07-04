 

Жители Новосибирска стали искать спиннеры на «Авито» в 13,5 раза чаще

 4 июля, 07:46
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Жители Новосибирска стали искать спиннеры на «Авито» в 13,5 раза чаще
фото с сайта globallookpress.com

С апреля 2017 года количество поисковых запросов со словом «спиннер» на «Авито» возросло с сотни запросов до 1,4 тысячи, узнал 4 июля корреспондент из сообщения пресс-службы сайта объявлений.

Аналитики «Авито» подсчитали динамику роста поисковых запросов на сайте, и выяснили, что жители Новосибирска стали в 13,5 раза чаще искать спиннеры.

Популярные игрушки-тренажёры «спиннеры» появились в топах поисковиков в апреле 2017 года, за три месяца на территории России количество запросов взлетели с 5,3 тысячи до 72,9 тысячи.

Аналитики также отметили, что пользователи кроме самого популярного написания слова «спиннер» нередко ищут и находят товары по запросу «спинер» и «spinner». Эти запросы выросли по стране до 39,2 и 7,9 тысячи соответственно.

Стоимость спиннеров на «Авито» варьируется от 15 рублей при оптовой продаже до 1,5 тысячи рублей за эксклюзивную металлическую модель.

Напомним, в июне новосибирский спиннер из разрезанных «Жигулей» собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

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